Госдепартамент скептически относится к сообщениям о применении американского оружия в Белгородской области РФ.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге, сообщает Reuters.

Ранее Financial Times сообщила, что в Белгородской области использовались, как минимум, американские джипы.

Также в сети было опубликовано видео с КПП "Козинка", где шли бои, на котором видна разбитая американская техника: два бронетранспортера Humvee, пикап и еще один бронеавтомобиль. В других населенных пунктах Белгородской области на фото попал другой американский бронеавтомобиль MaxxPro.

Напомним, в ООН заявили, что они "глубоко обеспокоены" атакой "Русского добровольческого корпуса" на Белгородскую область.

"Страна" разбиралась, что показал и зачем был "Белгородский рейд".

Война в Украине идет уже 454-й день. Мы следим за новостями 23 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 453-го дня войны. Главная новость дня - прорыв воюющих на стороне Украины россиян в Белгородскую область РФ. Украина заявляет, что не имеет отношения к происходящему, а атаку ведут российские добровольцы с целью строительства "линии безопасности для защиты граждан Украины". Из других важных новостей этих суток - ракетный удар по Днепру. Многие в городе говорят, что он был наиболее массированным за весь период войны.

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Олеся Медведева в своем блоге также анализирует атаку в Белгородской области.