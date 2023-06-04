Китайский военный корабль пошел на сближение американским эсминцем USS Chung-Hoon в Тайваньском проливе.

Об этом пишет издание Global News.

Он приблизился к "американцу" на 137 метров и дважды пытался преградить ему путь. Чтобы избежать столкновения, эсминец вынужден был снизить скорость и изменить курс.

В Китае говорят, что оттеснили корабль США от границ КНР. И заявили, что китайские корабли таких маневров у американских кордонов не совершают.

Рядом находился канадский фрегат HMCS Montreal, с которого наблюдали за происходящим (с него и велась съемка видео, которое потом попало в канадские СМИ).

Ранее мы писали, что больше половины граждан Китая считают приемлемым "вооружённое воссоединение" с Тайванем. Исследование, проведённое группой учёных в Сингапурском университете, показало, что 55% китайцев поддерживают войну с Тайванем с целью захвата острова.

Также сообщалось, что атака Китая на Тайвань потенциально может остановить крупнейшего в мире производителя микросхем, что приведет к ежегодному сокращению мировой экономики до 1 трлн долларов в первые несколько лет.