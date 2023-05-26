СМИ публикуют видео удара по российскому разведывательному кораблю "Иван Хурс". На кадрах виден взрыв рядом с бортом.

Ранее российские СМИ публиковали фото и видео возвращения корабля в Севастополь. Он шел своим ходом. То есть, повреждения если и были, то не требовали буксировки.

Напомним, разведывательный корабль Черноморского флота был атакован рано утром 24 мая недалеко от берега Турции. Минобороны РФ утверждало, что все подводные дроны были уничтожены огнём с корабля.

Позже украинские телеграм-каналы опубликовали видео, снятое с дрона-катера, который стремительно приближался к судну. Как утверждалось, он поразил корабль.

Тем временем война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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