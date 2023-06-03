В столице Эстонии начались крупнейшие в этом году военные учения в Балтийском море Baltops 23. Для них было привлечено 50 кораблей НАТО.

Об этом сообщает ERR.ee.

На учениях отрабатывают взаимодействие сухопутные, воздушные и военно-морские силы 20 стран. Всего в учениях Baltops,которые проводятся в 52-й раз, участвуют около 6000 военнослужащих военно-морских, сухопутных и воздушных сил.

В течение двух недель союзники отработают, среди прочего, противолодочную и противовоздушную оборону, обезвреживание боеприпасов и медико-спасательные операции.

Эстония готовилась к учениям примерно три года. Командующий ВМС Эстонии Юри Саска сказал, что такого количества кораблей в Таллинне никогда раньше не было.

"В 2016 году участников было немного меньше, то есть только морская пехота и их корабли. Но еще никогда не было такого, чтобы все корабли начинали учения из Таллинна", - сказал Саска.

Самым большим кораблем, который прибыл в Таллинн, является Mount Whitney, принадлежащий 6-му флоту США и откуда осуществляется управление всей операцией.

Впервые в качестве члена НАТО в учениях участвует Финляндия.

Учения завершатся 16 июня в Германии.

Ранее мы писали, что с 12 по 23 июня в Германии пройдут самые большие в истории учения военно-воздушных сил НАТО.

А несколько стран, в частности Польша, уже начали учения для украинских пилотов по управлению истребителями F-16.