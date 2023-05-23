В Киеве и области с сегодняшнего дня, 23 мая, и по 25 мая пройдут военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны столицы.

Об этом заявили в Сухопутных войсках.

"Будет осуществляться перемещение личного состава и движение тяжелой техники", - говорится в заявлении.

Военные просят не сообщать в соцсетях о перемещении техники и личного состава.

Тем временем война в Украине идет уже 454-й день. Мы следим за новостями 23 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 453-го дня войны. Главная новость дня - прорыв воюющих на стороне Украины россиян в Белгородскую область РФ. Украина заявляет, что не имеет отношения к происходящему, а атаку ведут российские добровольцы с целью строительства "линии безопасности для защиты граждан Украины". Из других важных новостей этих суток - ракетный удар по Днепру. Многие в городе говорят, что он был наиболее массированным за весь период войны.

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Олеся Медведева в своем блоге также анализирует атаку в Белгородской области.