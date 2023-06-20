Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его страна не занимает нейтральную позицию в отношении войны в Украине, а выступает за мир и соблюдение международного права.

Об этом он сообщил в интервью The Wall Street Journal накануне своего первого визита в США.

"Некоторые говорят, что мы нейтральны. Но мы не нейтральны. Мы на стороне мира. Все страны должны уважать международное право и суверенитет государств", - сказал Моди и призвал решать споры с помощью "дипломатии и диалога", а не войны.

По его словам, Нью-Дели будет поддерживать "все реальные попытки покончить с конфликтом и гарантировать устойчивый мир и стабильность".

В целом послание Моди заключалось в том, что Индия готова занять более важное место в системе международных отношений и экономике.

"Индия заслуживает гораздо более высокого, глубокого и широкого профиля и роли", - сказал премьер.

Он призвал к изменениям в ООН и других международных организациях, чтобы адаптировать их к более многополярному мировому порядку и усилить в них представительство менее богатых стран.

Напомним, по данным СМИ, США планируют реформировать ООН, расширив состав Совбеза. Конкретные страны не называются, но ранее Вашингтон сигнализировал о поддержке добавления Германии, Японии и Индии в качестве постоянных членов.

Ранее мы писали, что представитель Индии на саммите G20 призвал "отойти" от темы войны в Украине. Индия продолжает покупать у России нефть и отказывается винить Кремль в войне.