США планируют реформировать ООН и вскоре предложат расширить состав Совбеза, дополнительно включив в него до шести новых членов без права вето.

Об этом пишет The Washington Post.

Американский постпред Линда Томас-Гринфилд уже консультируется с дипломатами из 193 государств-членов организации, собирая их отзывы о таком плане.

"Предложение США отражает желание президента Джо Байдена признать растущее влияние развивающихся стран и устранить широко распространенное разочарование в отношении действующих постоянных членов совета и их неспособность остановить глобальные конфликты, в частности конфликт в Украине", - говорится в материале.

Глава Международной кризисной группы ООН Ричард Гоуэн, заявил, что Совет Безопасности не оправдал доверенного мандата.

"Чем ниже будет падать авторитет ООН, тем более раздробленным, более регионализованным и более конкурентным станет мир", - говорит Гоуэн.

Конкретные страны не называются, но издание напоминает, что ранее Вашингтон сигнализировал о поддержке добавления Германии, Японии и Индии в качестве постоянных членов.

А Франция и Великобритания выступают за постоянные места для Германии, Японии, Индии, а также Бразилии и по крайней мере одной африканской страны.

Ранее появилась информация о желании европейцев реформировать Евросоюз. Они предлагают начать принимать решения не единогласно, а большинством.

Также мы писали, что США сообщили ЮНЕСКО о своем желании вернуться в состав организации.