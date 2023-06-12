Семь стран Евросоюза призывают отменить принцип единогласия (100% консенсуса) в голосованиях по вопросам внешней политики. Свою позицию они опубликовали в журнале Politico.

Сейчас решение для его принятия должны поддержать абсолютно все страны-члены ЕС.

Министры иностранных дел Германии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Румынии, Словении и Испании призывают перейти к голосованию квалифицированным большинством - когда достаточно голосов большинства, а не всех.

"Подавляющее большинство решений во внешней политике ЕС требует единодушия - что в некоторых случаях может замедлить нашу способность действовать. Именно вопреки, а не благодаря этим правилам, мы смогли согласовать 10 пакетов санкций против России в ответ на ее агрессивную войну против суверенного государства", - говорится в заявлении министров.

Они также предлагают шире использовать "конструктивное воздержание", когда страна может выступить против, но не блокировать решение.

Они считают, что так Евросоюз сможет более эффективно принимать решения в условиях войны в Украине.

Несогласным странам, испытывающим "беспокойство" по поводу возможного нововведения, обещает учитывать их мнение для принятия "наилучших решений для наших коллективных интересов".

Напомним, ранее в ЕС вновь не смогли договориться по проекту 11-го пакета санкций против РФ.

Кроме того, некоторые страны Евросоюза опасаются, что санкции против третьих стран за помощь РФ могут повредить отношениям ЕС с этими странами и еще больше сблизить их с Россией.