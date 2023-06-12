В Евросоюзе рассматривают возможность хранения газа в украинских подземных хранилищах, способных вместить до 30 миллиардов кубометров топлива.

Об этом пишет Bloomberg.

Свои хранилища Европа может полностью заполнить, готовясь к зиме, уже в ближайшие месяца, говорится в публикации.

Издание отмечает, что в Украине находится крупнейшая на континенте сеть подземных пещер.

Однако, чтобы этот план стал жизнеспособным, цены на газ должны упасть достаточно низко.

Напомним, цены на природный газ в Европе снизились до самого низкого уровня с середины 2021 года, когда РФ только начала сокращать поставки перед вторжением в Украину. Также спрос пострадал от рекордного использования солнечной энергии в Германии. В частности, цена газа на TFT в Нидерландах упала до 24,17 евро за мегаватт-час (около 275 долларов за тысячу кубометров).

Агентство Bloomberg сообщало, что запасы газа больше, чем обычно, на 68%, и, вероятно, будут полностью восполнены намного раньше, чем обычно.

А потребление газа в Евросоюзе снизилось почти на 20% относительно довоенных показателей.