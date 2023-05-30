Цены на природный газ в Европе снизились до самого низкого уровня с середины 2021 года, когда РФ только начала сокращать поставки перед вторжением в Украину. Также спрос пострадал от рекордного использования солнечной энергии в Германии.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание пишет, что цена газа на TFT в Нидерландах упала до 24,17 евро за мегаватт-час (около 275 долларов за тысячу кубометров).

Резким поворотом после энергетического кризиса стало самое продолжительное снижение цены на газ с 2007 года. Цена падает в течение восьми недель и сейчас мало признаков того, что спад скоро прекратится.

Снижению нагрузки на газ для выработки электроэнергии способствуют возобновляемые источники энергии. Германия в выходные установила рекорд по использованию солнечной энергии. После войны в Украине страна более чем на десятилетие, к 2035 году, перенесла свою цель - перейти на 100% возобновляемую энергию, чтобы сократить свою зависимость от газа.

Bloomberg прогнозирует, что к 2030 году ветровая и солнечная энергия достигнет 76% от общего объема генерации.

Bloomberg также пишет, что запасы газа больше, чем обычно, на 68%, и, вероятно, будут полностью восполнены намного раньше, чем обычно.

Ранее мы писали, что потребление газа в Евросоюзе снизилось почти на 20% относительно довоенных показателей.