Послы Евросоюза не смогли договориться по проекту 11-го пакета санкций против России.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Решение блокируют Греция и Венгрия, требуя исключить свои компании из списка тех, кто помогает РФ обходить санкции.

Еврокомиссия уже смягчила свои первоначальные предложения, чтобы учесть эти опасения.

"Мы уже приближаемся (к соглашению)", - сказал один из источников.

Следующая встреча по вопросу состоится 14 июня.

Напомним, что в Евросоюзе наделись на этой неделе согласовать 11-й пакет санкций против России.

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