Страны ЕС надеются на следующей неделе окончательно договориться по поводу 11-го пакета антироссийских санкций.

Об этом рассказали Politico три дипломата.

"Договоренность близка", отметил один из них, добавив, что точный срок, когда все положения будут согласованы, назвать сложно.

Новые меры направлены прежде всего на закрытие лазеек для обхода введенных ранее санкций. Но европейцы смягчили первоначальные предложения, опасаясь, что слишком жесткие действия в отношении стран, через которые идет параллельный импорт в Россию, подорвет дипломатические отношения с ними.

Согласно последней версии предложений (Politico ознакомилось с редакцией документа, датированной 31 мая), предполагается более осторожный, пошаговый подход в отношении таких стран. Прежде чем наказывать их за помощь в обходе санкций, Еврокомиссия должна будет продемонстрировать, что "предпринятые альтернативные меры оказались неэффективны".

Такие действия в отношении третьих стран предлагается считать "исключительными, крайними мерами".

О подготовке 11-го пакета санкций заговорили в начале весны. К концу марта стало известно, что он будет направлен на обход предыдущих ограничений.

Некоторые страны настаивали на включение в пакет санкций против атомной энергетики России. Но в ЕС заявили, что не планируют включать санкции против госкорпорации "Росатом".