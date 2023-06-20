Президент Владимир Зеленский назначил трех новых послов Украины - в Бразилии, Индии и Колумбии.

В Бразилию отправляется известный заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник, который ранее был послом в Германии и запомнился множеством резких заявлений в адрес руководства ФРГ.

Теперь ему предстоит работать с президентом Луисом Инасио Лула да Силвой, который призывал Украину отказаться от Крыма.

В Индию отправляется заместитель министра обороны Александр Полищук.

А в Колумбию - действующий посол в Перу Юрий Полюхович.

Соответствующие указы обнародованы на сайте президента Украины.

Война в Украине идет 482-й день. Мы следим за новостями 20 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 19 июня. Минобороны Украины подтвердило освобождение Пятихаток в Запорожской области, за которые с пятницы шли бои. Пятихатки - село, из которого можно развивать наступление на Васильевку, а оттуда - на Энергодар. Усиление динамики происходит и на других фронтах. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу у ВСУ.

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