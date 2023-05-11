Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник возглавит дипломатическое представительство в Бразилии.

Об этом объявило в четверг, 11 мая, Министерство иностранных дел Бразилии.

"Правительство Бразилии с удовольствием сообщает о предоставлении агремана на назначение господина Андрея Мельника чрезвычайным и полномочным послом Украины в Бразилии", – говорится в сообщении.

Указ о назначении Мельника пока не опубликован.

Первым о назначении замглавы МИД на новую должность сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Напомним, что Андрей Мельник вернулся в Украину в октябре прошлого года. Тогда СМИ критиковали его за выпады в адрес немецкого канцлера Олафа Шольца и ссоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Также мы писали, что последней каплей стало заявление Андрея Мельника про Бандеру, из-за которого возмутились в Польше.

А на днях Андрей Мельник раскритиковал своего преемника Алексея Макеева. Мельник считает, что новый посол Украины в ФРГ "растоптал все, что кровью и потом создал" сам Мельник, чем "бросил ему в лицо перчатку".