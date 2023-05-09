Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал своего преемника Алексея Макеева. Мельник считает, что новый посол "растоптал все, что кровью и потом создал" сам Мельник, чем "бросил ему в лицо перчатку".

Об этом он заявил в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

В частности, новый посол "выкинул в мусорное ведро" проект по учреждению монумента в память о миллионах погибших от нацизма украинцев.

Мельник также заявил, что если раньше украинцы могли "управлять" дискуссией о поставках вооружений, то теперь они "плывут по течению", и даже "улыбаются и машут рукой", когда их требования отвергают.

Напомним, что Андрей Мельник вернулся в Украину в октябре прошлого года. Тогда СМИ критиковали его за выпады в адрес немецкого канцлера Олафа Шольца и ссоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Также писали, что последней каплей стало заявление Андрея Мельника про Бандеру, из-за которого возмутились в Польше.