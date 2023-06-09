Украина может, сама того не подозревая, закупать у Индии российское дизельное топливо. Как заявляют некоторые специалисты, индийское дизельное топливо может иметь российское происхождение.

Об этом пишет ZN.

Об этом говорят эксперт "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн и аналитик "Консалтинговой группы А-95" Иван Марченков.

По их данным, в марте и апреле только 5% объемов импорта индийского дизтоплива были подтверждены сертификатами происхождения товара. Остальные партии считались индийскими только декларативно.

При этом именно из Индии сейчас идут основные поставки топлива, попадающие на украинский рынок с юга - из терминалов Турции и Румынии.

Однако Румыния получает топливо не напрямую с индийских заводов, а в результате рейдовых перегрузок у берегов Греции и Мальты. Эксперты отмечают, что в этих акваториях курсируют многие российские танкеры, переливающие топливо на другие суда, дальнейшее передвижение которых иногда трудно отследить.

Напомним, что с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года Россия увеличила объемы поставки нефти в Индию в 14 раз. А в мае Индия закупила у России больше нефти, чем в Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ и США вместе взятых.

В результате Индия хорошо заработала на ее переработке и перепродаже, увеличив свое присутствие в Европе, которая ввела санкции против РФ. Также около 80% турецкого транзита дизтоплива составляет российский продукт.

По данным Bloomberg, РФ поставляет по морю рекордные объемы нефти, но из-за санкций доходы Кремля сократились.