Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал мир к переговорам для завершения войны в Украине и заявил, что Индия "полностью готова" помочь Украине в "мирных" усилиях.

Об этом Моди сказал на пресс-конференции в Белом доме во время визита в США, сообщает CNBC.

"Украинский конфликт затронул большинство стран, особенно страны глобального Юга. Мы считаем, что для решения этих проблем абсолютно необходимо, чтобы все государства объединились в своих усилиях. Индия изначально делала упор на разрешение спора путем диалога и дипломатии", - сказал премьер.

Накануне своей поездки в США Моди отрицал нейтральную позицию Индии: "мы не нейтральны, мы на стороне мира", - говорил индийский премьер. По его словам, Нью-Дели будет поддерживать "все реальные попытки покончить с конфликтом и гарантировать устойчивый мир и стабильность".

А представитель Индии Амитабх Кант на саммите G20 призывал "отойти" от войны в Украине и сосредоточиться на глобальной бедности.

При этом в мае Индия закупила у России больше нефти, чем в Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ и США вместе взятых.