МИД Китая выразил протест из-за слов президента США Джо Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором.

"Высказывания американской стороны безответственны, нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией", - говорится в заявлении.

Отметим, что высказывание президента США прозвучало на следующий день после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, где он встречался в том числе и с Си Цзиньпином, обсуждая нормализацию отношений.

Напомним, что Байден это сказал в контексте истории с китайским воздушным шаром, который пролетел над территорией США в феврале.

"Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился из-за того, что я сбил этот воздушный шар с двумя товарными вагонами, набитыми шпионским оборудованием, заключалась в том, что он не знал, что он там был", - сказал Байден на мероприятии по сбору средств в Калифорнии.

"Это большой конфуз для диктаторов. Когда они не знают, что происходит", - добавил Байден.

Ранее мы писали о главных заявлениях, прозвучавших после встречи Блинкена и Си Цзиньпина.

Также мы писали о том, как западные СМИ оценивают итоги визита Блинкена в Китай и что он значит для Украины.