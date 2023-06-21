Президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором" - причем произошло это на следующий день после того, как госсекретарь Энтони Блинкен посетил Пекин, чтобы стабилизировать отношения с Китаем.

Об этом сообщает The Guardian.

Обвинение прозвучало в контексте истории с китайским воздушным шаром, который пролетел над территорией США в феврале.

"Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился из-за того, что я сбил этот воздушный шар с двумя товарными вагонами, набитыми шпионским оборудованием, заключалась в том, что он не знал, что он там был", - сказал Байден на мероприятии по сбору средств в Калифорнии.

"Это большой конфуз для диктаторов. Когда они не знают, что происходит", - добавил Байден.

Байден также сказал, что у Китая "реальные экономические трудности".

О том, что разногласия между США и Китаем после визита Блинкена не сняты, мы уже рассказывали в отдельном материале.

Напомним, 19 июня в Пекине прошла встреча председателя КНР Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена. После переговоров Си Цзиньпин сказал, что от того, смогут ли Китай и США правильно сосуществовать, зависит будущее и судьба человечества.