Евросоюз перечислил Украине еще один пакет макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

"Сегодня мы выплачиваем еще 1,5 млрд евро для Украины макрофинансовой помощи. Мы помогаем сохранить государственные услуги и инфраструктуру Украины на плаву в ее смелой борьбе за свободу", - говорится в сообщении.

Фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину финансово, по меньшей мере, до 2027 года.

Напомним, на днях агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз готов предложить Украине новый пакет финансовой помощи в размере около 50 миллиардов евро. Помощь будет поступать с 2024 по 2027 год в виде грантов, льготных кредитов и гарантий. Средства пойдут на покрытие зарплат госслужащим и других государственных расходов, а также на восстановление инфраструктуры.

Ранее мы писали, что накануне министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Франция предоставит Украине многолетний пакет помощи и выделит 40 млн евро для реконструкции в 2023 году.