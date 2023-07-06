Анализируем ситуацию на 498-й день войны в Украине.

Обстрел Львова и ситуация на фронте

Ночью россияне ударили "Калибрами" по Львову - туда попали три ракеты, еще семь были сбиты.

Власти заявили о попадании в электроподстанцию и жилой дом на улице Стрыйской, где разрушены два этажа. Пять человек погибли, 40 пострадали. На дом упали обломки "Калибра" - видимо, сбитого украинской ПВО. В городе объявлен двухдневный траур. Публикуются видео масштабных разрушений.

Куда стреляли российские войска в этом районе Львова - Украина не сообщала, но на расстоянии 1,3 километра от пострадавших жилых домов на улице Стрыйской расположена Национальная академия сухопутных войск - крупнейший военный вуз Украины. Отметим, что ночью львовские паблики писали о разрушениях в студенческих общежитиях (не уточняя, какого именно вуза).

О том, что повреждены 10 общежитий и два ВУЗа, сообщали и власти. Отметим, что много общежитий расположены как раз у военной академии (принадлежат они в том числе и "Львовской политехнике").

Позже о том, что целью удара РФ по Львову была военная академия, сообщили российские государственные СМИ со ссылкой на источник в минобороны РФ. В официально сводке российского военного ведомства заявили, что был нанесен "сосредоточенный удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и наёмников, местам хранения бронетанковой техники". Украина этого не подтверждала.

К ситуации на фронтах.

Продолжаются бои за Клещеевку к югу Бахмута - это село имеет большое значение для обороны захваченного россиянами города, поскольку там расположены господствующие высоты, с которым можно простреливать всю территорию южнее Бахмута.

"Там идут мощные бои, деталей мы пока не можем раскрывать. Но судя по тому, как во вражеских пабликах идет нагнетание паники, думаю, что для них будет очень символичным название Клещеевка", - заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Напомним, вчера об отступлении россиян из Клещеевки заявил российский военкор Сладков. Однако информацию опровергли как украинские, так и российские военные паблики. А затем и сам Сладков. Сегодня "глава ДНР" Пушилин заявил, что Клещеевка находится под контролем РФ.

На южном фронте ситуация без особых изменений, но с динамикой.

По российским данным идут попытки украинских атак, которые отражаются. При этом украинский военный эксперт Константин Машовец сообщает, что под Малой Токмачкой россияне перешли в локальное наступление в районе села Новопокровка и продвинулись там на расстояние до полутора километров - пока не были остановлены украинской артиллерией.

Похоже, что завершается очередной накал по захваченной россиянами Запорожской АЭС. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что вероятность теракта на станции снижается. Он отказался называть причины такого вывода, но заявил, что к этому привели "определенные публичные и непубличные действия в этой сфере".

"И я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы потихоньку спадает", – заявил глава ГУР.

В то же время, на ЗАЭС приехал представитель Кремля Сергей Кириенко. То есть, с одной стороны россияне показывают этим серьезность ситуации. С другой - судя по визиту Кириенко, ситуация на станции какой-то запредельной опасности, с точки зрения России, не представляет (иначе бы он туда не поехал).

Ранее украинские власти заявили, что РФ минирует станцию и планирует ее взорвать. МАГАТЭ этого не подтверждало. В Москве же обвинили Киев якобы в намерении обстрелять ЗАЭС и вызвать утечку радиации. Временем взрыва называли ночь на 5 июля, но ничего не произошло (детальнее об этом мы писали здесь).

Украина и РФ провели очередной обмен пленными. В Украину вернулись 45 бойцов ВСУ, Нацгвардии, погранслужбы и двое гражданских. Среди них - два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник "Азовстали" и теробороновец из Херсона. У некоторых есть ранения.

Они воевали на донецком, (в том числе бахмутском), запорожском и харьковском направлениях.

Россия сообщает, что также вернула 45 своих военных.

Кроме военных, в Украину вернулись двое детей - 6-летний Ренат и 10-летняя Варвара.

Оружие и контрнаступление

Владимир Зеленский продолжает обвинять Запад в проволочках с предоставлением необходимого оружия Украине.

В интервью CNN он заявил, что контрнаступление должно было начаться раньше, но затянулось из-за сроков поставки вооружений.

"Я благодарен США как лидеру нашей поддержки, однако я говорил им, как и главам европейских государств, что мы хотели бы открыть контрнаступление раньше, и для этого нам нужно оружие и другие материалы", - сказал президент.

По словам Зеленского, из-за более позднего начала контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем могло бы. "У армии РФ было больше времени заминировать обширные территории и создать оборонительные линии", - заявил президент.

По некоторым направлениям Украина "даже не может думать" о начале контрнаступления, так как нет соответствующего вооружения. "Бросать наших людей на растерзание российским дальнобойным оружием было бы просто бесчеловечно", - добавил Зеленский.

Отметим, что данную риторику украинский президент использует все последнее время, причем, обращаясь именно к западной аудитории. Судя по всему, это отражает конфликтную полемику Банковой и союзников по вопросу поставок орудия: Киев требует больше вооружений и поставок самолетов в ближайшее время, но Запад по последнему вопросу не торопится.

Тем временем именно вопросу вооружений, судя по всему, посвящен сегодняшний визит Зеленского в Болгарию. "У Болгарии есть советские снаряды и оружие. То, что нам очень нужно», - сообщает источник "Страны". О том, что в Болгарии находятся крупные склады советского орудия и боеприпасов СМИ уже сообщали. Также проходила информация, что София уже тайно отправляла его в Украину.

Впрочем, по некоторым позициям, похоже, американские власти готовы пойти навстречу пожеланиям Украины.

По данным The New York Times, США уже приняли решение о поставке Киеву таких боеприпасов и объявят о нем в ближайшее время.

Правда, по этому вопросу на Белый дом уже оказывается давление со стороны международных правозащитных организаций.

Human Rights Watch призвала США не передавать Украине кассетные боеприпасы.

В HRW считают, что это приведет к "страданиям гражданского населения", а их использование "почти гарантированно будет военным преступлением".

Правда, ни США, ни Россия, ни Украина не подписывали конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов (и армия РФ их в нынешней войне использует).

Но, с другой стороны, правящая Демпартия США к мнению международных правозащитников склонна прислушиваться. Хотя и не всегда.

Переговоры по Украине

Интересно, что, еще не дожидаясь начала контрнаступления, между США и Россией начались конфиденциальные переговоры по Украине. Об этом пишет со ссылкой на многочисленные источники издание NBC News.

Их ведет группа бывших высокопоставленных чиновников из сферы национальной безопасности США, а также экс-дипломатов и влиятельных экспертов.

В частности - бывший помощник главы Пентагона Мэри Бет Лонг, экс-дипломат и президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас, эксперт по Европе Чарльз Купчан и эксперт по России Томас Грэм, а также некоторые бывшие чиновники Белого дома и Госдепартамента.

Со стороны России - ученые, лидеры крупных аналитических центров или исследовательских институтов, "а также другие представители российской внешнеполитической сферы, к которым, как считается, прислушивается президент Владимир Путин или они находятся в постоянном контакте с лицами, принимающими решения в Кремле".

В частности, на одной из встреч присутствовал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Это было в апреле, когда Лавров прилетал в Нью-Йорк для участия в заседаниях ООН.

Переговоры велись неофициально, но об их течении участники отчитывались в Белом доме, поэтому администрация Байдена в курсе этого вопроса, пишет издание. "В рамках этих усилий по крайней мере один бывший американский чиновник побывал в России для обсуждения войны на Украине", - говорится в статье.

Цель этих консультаций - заложить основу для возможных переговоров о прекращении войны в Украине.

В частности, на встрече с Лавровым обсуждались такие вопросы как судьба захваченной Россией территории, "которую Украина , возможно, никогда не сможет освободить", а также поиск взаимоприемлемого дипломатического решения.

Также среди целей - держать каналы связи с Россией открытыми и определить, где может быть место для будущих переговоров, компромиссов и дипломатии по поводу прекращения войны.

"Переговоры проходят на фоне растущих признаков того, что США и их союзники хотят, чтобы Москва и Киев перешли к мирным переговорам осенью, после завершения продолжающегося контрнаступления Украины", - говорится в статье.

Отметим, что упомянутые участники переговоров с американской стороны - Ричард Хаас и Чарльз Купчан - в июне написали статью о том, что после контрнаступления Украина может согласиться на переговоры с Россией.

"Даже если Запад усилит свою военную помощь, Украина все равно не сможет победить российские силы", - аргументировали участники переговоров с РФ.

Не исключено, что данная статья была "вдохновлена" как раз участием авторов в переговорном процессе. Хотя его корректнее назвать консультациями - процесс идет неофициально, хотя и понятно, что начался он не без одобрения Белого дома и Кремля.

Впрочем, в Москве сегодня уже опровергли факт общения с американцами по поводу возможностей прекращения войны в Украине.

Но стоит сказать, что это уже не первая публикация за последнее время о неизбежности дипломатического решения. Ранее Washington Post утверждала, что план контрнаступления Украины заключается в том, чтобы выйти на границу Крыма и начать переговоры.

Зеленский это фактически опроверг заявлением, что война не будет закончена до освобождения полуострова и выхода на границы 1991 года. Но сигналы о переговорах в ведущих американских СМИ раздаются все громче.

По этому поводу свой прогноз сегодня сделал президент Беларуси. Лукашенко предположил, что к осени могут начаться мирные переговоры по Украине.

"Позиция Запада такова: Европа готова к тому, чтобы вести сейчас переговоры, европейские страны, в том числе Франция. Зеленский занимает крайнюю позицию - воевать, пока не освободим территории, если даже до последнего украинца. США занимают промежуточную позицию. Они будут готовы к переговорам после контрнаступления", - рассказал Лукашенко.

Лукашенко заявил, что Россия сейчас к переговорам готова, но если они состоятся уже после контрнаступления ВСУ, Москва может на них и не согласиться.

Чего ждать от саммита НАТО

Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе не удовлетворит ожидания украинского общества, считает руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"Мне довольно сложно высоко оценить саммит НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены. Я уверен, что некоторые слова будут произнесены, но ничего, кроме этого. Я вполне уверен, о чем пойдет дальше речь, я видел черновики речей", — сказал он в интервью газете The Times.

Вероятно, Буданов имеет в виду, что на саммите не прозвучит приглашение Украины к вступлению в НАТО, к чему призывали украинские власти.

Это по сути подтвердили и в Вашингтоне. Там в очередной раз заявили, что Украина перед вступлением в НАТО должна провести реформы. "Украина должна провести реформы, отвечать тем же стандартам НАТО, что и другие страны, прежде чем её можно будет принять в альянс", - заявили в Белом доме.

Ранее о том же заявлял Байден.

А сегодня польский министр по делам Европы призвал Украину не ждать "слишком многого" от грядущего саммита НАТО.

"Все задают себе вопрос, будет ли какое-то обещание Украине насчёт НАТО. Есть часть стран, которые являются решительными энтузиастами, например, Польша, а есть те, которые держат дистанцию. Нужно подождать момента, когда можно будет выработать окончательное решение, не стоит уже сегодня испытывать слишком больших надежд", - сказал Шимон Шинковский.

Иными словам, в Альянсе, судя по всему, оставят без ответа главное пожелание Киева - пообещать пригласить Украину в НАТО после войны.

В Украине говорят, что только членство в Альянсе способно обеспечить длительный мир, поскольку Россия не посмеет снова атаковать Украину, рискуя получить коллективный ответ Альянса.

В то же время очевидно, что обещание взять Украину в НАТО после войны может вызвать обратный эффект - Россия в этом случае может вообще отказаться от дипломатического пути и поставит своей целью полное военное уничтожение Украины. Поскольку недопущение принятия Киева в Альянс было одной из декларируемых целей Москвы еще до начала полномасштабной войны.