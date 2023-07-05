Анализируем ситуацию на 497-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Генштаб сегодня с утра сообщил об успехах ВСУ в районе Клещеевки, что южнее Бахмута. "В районе Клещеевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", – сказал представитель ведомства Алексей Ковалев.

По его словам, противник оказывает мощное сопротивление и применяет резервы. Идут тяжелые бои.

Но внезапно для многих российский военкор Сладков заявил, что армия РФ полностью, а не частично отступила из Клещеевки. Причина, по его словам, была в нехватке боеприпасов.

Однако информацию Сладкова затем опровергли как украинские, так и российские военные паблики.

Украинские военные говорят, что продвижение есть, но бои очень тяжелые и Клещеевку пока взять не удалось. Российские паблики пишут, что ВСУ смогли взять одну из высот к западу от села, но, как затем написали ряд военкоров, контроль над ней россияне вернули.

Минобороны РФ заявило, что атаки на данном направлении отбиты. Генштаб ВСУ о взятии Клещеевки пока ничего не сообщал.

Но, судя по информации, которая поступает, ВСУ ведут на этом направлении активные наступательные действия. И ситуация для россиян непростая.

Отметим, что украинская армия ещё с мая наступает на западных флангах от Бахмута, пытаясь захватить ключевые высоты (одна из них как раз и находится в районе Клещеевки), откуда затем развить наступление с целью окружить город, который сейчас почти полностью контролируется россиянами. Все это время на флангах ведутся тяжёлых бои.

Возвращаясь к заявлению Сладкова - оно показательно с точки зрения развития темы пригожинского мятежа. Сладков – один из тех военкоров, которые ранее активно пропагандировали "Вагнер" и поддерживали наезды Пригожина на минообороны РФ.

После провала мятежа в пригожинской сетке телеграм-каналов и блогеров начался определенный разброд и шатание. Часть из ее участников осудила мятеж, другие держали нейтралитет по принципу "и нашим, и вашим", но многие продолжили "топить" за Пригожина и "Вагнер", хотя накал "зрады" в целом в российских военных телеграм-каналах заметно снизился.



Однако проблемы российской армии под Бахмутом (вне зависимости от того ушли ли россияне из Клещеевки или нет, для них там ситуация складывается непросто) послужили для пригожинской сетки новым источником вдохновения.



И уже вслед за Сладковым появились другие публикации на тему "под Бахмутом проблемы, а "вагнеров" там нет и непонятно как без них теперь спасать ситуацию".



Мы уже писали, что несмотря на заявленные договоренности по сворачиванию Пригожиным мятежа с последующим удалением и его, и костяка "вагнеровцев" в Беларусь, с фактическим прекращением деятельности ЧВК на территории РФ и на фронтах в Украине (кроме как через заключение контрактов "вагнеровцев" с российскими силовыми структурами), на самом деле будущее "Вагнера" туманно.

В Беларусь наемники выходить, судя по заявлениям Лукашенко, не торопятся. До сих пор "Вагнер" остается не расформированным в "тыловых лагерях" в Луганской области. В Беларуси им вообще делать особо нечего, с учетом того, что Лукашенко им платить не собирается. Да и атака из Беларуси на Киев или на западную Украину оставшимся в ЧВК сравнительно небольшим числом наемников бессмысленна.

Продолжение бизнеса в Африке и других странах после мятежа проблематично - да и в любом случае таких денег как на войне в Украине там не заработаешь. Поэтому остается один вариант – каким-либо образом вернуться на фронт. И Пригожин уже это даже анонсировал.

Но, судя по настрою российской власти, где Пригожина прямо называют предателем, а федеральные телеканалы сравнивают его с Власовым и Мазепой, не похоже, что Кремль намерен вновь прибегнуть к услугам ЧВК.



Поэтому любые проблемы российской армии под Бахмутом будут, вполне вероятно, использованы пригожинской сеткой для того, чтоб начать кампанию "верните "вагнеров" под Бахмут". А если этого не произойдет, а дела там (или на другом участке фронта) пойдут для РФ совсем плохо, то, не исключено, что "вагнеровцы" могут поднять новый мятеж под лозунгом "мы взяли Бахмут, а Шойгу его сдал". И пригожинская медиа-сетка, как видим, уже начинает готовить под это почву.

Возможно, что подобный вариант держит в уме и украинское командование. Уже давно и много говорится о том, что Бахмут ни для Украины, ни для России не имеет стратегического значения, так как оттуда (даже в случае взятия города) трудно развить дальнейшее наступление. Поэтому большие усилия, которые прикладывает на данном направлении сейчас ВСУ вызывали вопросы – зачем тратить силы на Бахмут, а не концентрировать их на юге, где прорыв фронта может стать переломным для хода всей войны.



Однако если рассматривать битву за Бахмут не только с военной точки зрения, но с информационно-политической, смысл у нее есть. В том числе и для провоцирования новых потрясений внутри России. Судя по пробудившейся активности пригожинской сетки, вероятность этого не нулевая.

Обстрелы

Вчера был мощный удар по неподконтрольной Макеевке - взрыв был виден по всему Донецку. По данным "ДНР", пострадали жилые здания и больница, где есть погибший и десятки раненых.

Украинские источники пишут, что удар был по российскому складу боекомплекта. Есть видео, как выглядел склад до удара (видимо, снятый разведкой с дрона).

Также сегодня были прилеты в захваченном Ясиноватой в северном пригороде Донецка. Удар пришелся в район железнодорожной станции, где горели вагоны и фуры.

Украина сегодня подтвердила удар по чонгарскому мосту дальнобойными ракетами Storm Shadow - этот удар был нанесен в конце июня.

"Отдельного внимания заслуживают крылатые ракеты Storm Shadow класса "воздух-земля", с помощью которых мы имеем возможность уничтожать критически важные военные объекты противника на расстоянии до 250 километров. Свидетельством эффективности крылатых ракет данного класса является повреждение мостов через Сиваш близ Чонгара", - сказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Отметим, что на днях мост уже открыли для проезда автомобильного транспорта.

ЗАЭС. Что происходит?

Вчера резко усилились заявления о якобы теракте на Запорожской АЭС.

Первоисточником информации стали российские телеграм-каналы, которые во вторник написали, что в ночь на 5 июля Украина якобы готовит обстрел станции. Затем эту информацию массово подхватили украинские паблики, которые интерпретировали ее так: "россияне предупреждают, что готовят теракт на ЗАЭС".

Сигнал усилил Стратком ВСУ заявив, что в ближайшее время россияне могут устроить провокацию на станции и уже установили на энергоблоках предметы, похожие на взрывные устройства. При этом Стратком отметил, что их подрыв сами энергоблоки не повредит, но может "создать картинку обстрелов со стороны Украины".

То есть, важный момент - в ВСУ заявляли не о подготовке теракта с выбросом радиации, а об имитации удара по станции, чтоб затем обвинить в нем Украину. При этом, как считают в Страткоме, энергоблоки повреждены не будут, а значит и не будет выброса радиации.

Далее усиление пошло из России - советник главы Росэнергоатома Карчаа заявил, что ВСУ якобы готовятся этой ночью обстрелять ЗАЭС. Это также было интерпретировано в Украине, что "россияне дают понять, что готовят теракт".

Затем об угрозе провокации заявил в вечернем обращении Зеленский, а МОЗ Украины выпустил рекомендации как вести себя в случае аварии на ЗАЭС (сегодня он снова их повторил).

Параллельно прошел слух, что россияне якобы выводят свои войска из Энергодара, но его опроверг глава Николаевской ОВА Ким - по его словам, войска не выводят и поэтому "ничего не будет".

Последнее, собственно, подтвердилось - Запорожская АЭС, вопреки слухам и опасениям, ночью не взорвалась. Укргидрометцентр не зафиксировал отклонений радиационного фона, а глава Никопольской РГА Евтушенко сообщил, что в соседнем Энергодаре все стабильно.

Тем не менее, украинская власть продолжила слать тревожные сигналы. Зеленский провел Ставку, где обсудил угрозу теракта на ЗАЭС, а днепропетровский губернатор призвал запасаться едой и водой.

При этом в мире продолжают держать нейтралитет. Гендиректор МАГАТЭ Гросси еще раз заявил, что в ходе последних проверок не они не выявили признаков минирования станции.

В последней информационной волне по станции можно выделить тот момент, что на этот раз слухи о возможном ЧП этой ночью пошли из России (ранее эту тему педалировала лишь Украина).

Для чего России поднимать тему удара по ЗАЭС с последующем выбросом радиации в принципе понятно. Этим убивают сразу двух зайцев. Во-первых, дают намек, что в ответ на возможное наступление ВСУ на Энергодар с атомной станцией может "что-то случится". Потенциально такая угроза действительно может скорректировать (в том числе и под влиянием западных партнеров) планы украинской армии по наступлению на город (если таковые планы имеются).

Во-вторых, угроза ядерной катастрофы на ЗАЭС добавляет аргументов тем силам в мире, которые выступают за немедленное прекращение огня и возобновление переговоров между Украиной и Россией, чего, по распространённому мнению, и добивается сейчас Москва.



Но для чего, в таком случае, тема "теракта на ЗАЭС" активно распространяется украинскими властями?

Возможно, Киев хочет, чтоб Запад и МАГАТЭ надавили на Россию, чтоб та вывела войска из Энергодара и окрестностей или же не подрывала Запорожскую станцию, если начнется наступление ВСУ на Энергодар.

Однако, во-первых, ни Запад, ни МАГАТЭ, ни другие организации пока прямо не подтверждают заявлений Киева о подготовке теракта. А во-вторых, даже если б они и начали оказывать давление на Москву, то вряд ли бы это как-то повлияло на ее действия, если РФ в реальности решила бы подорвать ЗАЭС (в любом случае вину за это россияне возложили бы на Украину).



Что касается непосредственной угрозы подрыва россиянами ЗАЭС, то, как мы уже писали, единственным вариантом, при котором такой сценарий возможен – это прорыв обороны армии РФ в районе Энергодара, после чего, после отступления из города, россияне, теоретически, могут подорвать станцию, чтоб затруднить дальнейшее продвижение ВСУ (если допустить, что Москва готова закрыть глаза на экологический ущерб для территории РФ и Крыма и на потенциально очень серьезные внешнеполитические последствия, в том числе и для "Росатома").

В любом другом случае россиянам подрывать станцию бессмысленно, так как это, в первую очередь, будет иметь разрушительные последствия для их же линии обороны в районе Энергодара, да и во всей Запорожской области и на левобережье Днепра, тем более, что сейчас ВСУ на Энергодар не наступают.



Другой вопрос, что россияне могут организовать не теракт, а имитацию удара ВСУ, который не повредил бы серьезно энергоблоки и не привел бы к выбросу радиации, но дал бы повод Москве обвинить Украину в попытке спровоцировать ядерную катастрофу. Именно о таком сценарии вчера предупреждали ВСУ. И он, теоретически, реален.



И еще важный момент. Специалисты говорят, что наибольший риск с точки зрения утечки радиации связан с хранилищем отработанного ядерного топлива. Оно находится в контейнерах, которые намного легче, чем энергоблоки, повредить в результате обстрела или подрыва. Если это действительно так, то напрашивается очевидное решение по минимизации рисков – вывезти под контролем МАГАТЭ эти контейнеры со станции на территорию РФ или любой другой страны. У "Росатома" есть для этого все технические возможности.

Контрнаступление ВСУ

Украинское наступление "идет по плану", заявил сегодня командующий Сухопутных войск Александр Сырский в интервью ABC News.

При этом он отрицает, что Запад подталкивает Киев к наступлению, о чем ранее говорил главком Залужный.

"Мы все хотим добиться этого результата, но пока все идет по планам, которые были составлены и утверждены. Я бы назвал это естественным процессом достижения нашей победы без всякого давления или подталкивания с чьей-то стороны", - сказал Сырский.

Также свои комментарии американскому телеканалу дал Александр Тарнавский - командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", которая ведет наступление на юге.

По его словам, ситуация там "стабильная", и "главное, что Украина еще не использовала весь свой потенциал". Однако заявил о потерях техники. "Россияне целенаправленно бьют по западной технике. Они пытаются уничтожить как можно больше техники. Это для них приоритет", - отметил генерал.

По словам украинских военачальников, цель контрнаступления состоит в том, чтобы измотать российские силы и создать прорыв, в который уже будут направлены основные силы.

Отметим, что потери в технике, судя по всему, действительно существенные.

"Уважаемые господа, за последние месяцы в штурмах мы потеряли много техники и имущества", - заявил сегодня сержант 47-й бригады "Магура" Виталий Маркус, открывая волонтерский сбор на технику для своего соединения. По его словам, для восполнения потерь только по волонтерской линии нужно товаров на 55-60 миллионов гривен.

Эта бригада проводит наступательные действия на запорожском направлении.

НАТО и ядерные угрозы

Сегодня прозвучал первый официальный прогноз от страны - члена НАТО по поводу того, что Альянс решит по Украине на своем ближайшем саммите.

Украина там не получит приглашения в НАТО, но результат ее "не разочарует", заявил президент Литвы Гитанас Науседа. По его информации, Украине будут озвучены гарантии безопасности от отдельных стран.

"Президент Зеленский, я надеюсь, когда он приедет в Вильнюс, он получит, возможно, не все из того, на что рассчитывает в своих максимальных планах, но точно получит много", — сказал Науседа.

"И, ну, я чувствую, что мы все-таки найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев и скажут больше, чем мы привыкли говорить", — добавил он.

Отметим, Украина требует не гарантий безопасности (они по сути ничего не поменяют в сравнении с тем, что происходит сейчас - это, как пишут западные СМИ, будут обещания поставлять оружие), а даты вступления в НАТО или хотя бы обещания принять в Альянс сразу после войны.

Но, как видим из слов Науседы, этого скорее всего не будет. Против на данный момент выступают США и Германия (почему - мы уже рассказывали здесь).

В России же свое видение окончания конфликта. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев снова заявил о возможности завершить войну с помощью ядерного оружия.

"Любую войну можно завершить быстро - либо мирным договором, либо сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города. Они действительно тогда свернули военную компанию", - заявил Медведев.

Отметим, что в России уже несколько недель раскручивается тема "неизбежного ядерного удара" России по Европе. Ее запустил российский политолог Сергей Караганов, и подхватил на федеральном телеканале журналист Дмитрий Киселев.

То есть, Россия продолжает посылать Западу сигналы, что попытка одержать над ней военную победу в Украине может привести к ядерной эскалации.

Правда, как и раньше непонятно готовы ли на Западе всерьез воспринимать эти угрозы и пойти на какие-то компромиссы с Москвой. И также непонятно, если Запад все эти намеки проигнорирует, то готов ли Кремль осуществить свои угрозы на практике.