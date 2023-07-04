Итак, сегодня прошел месяц с начала масштабного украинского наступления на юге - как считается, главного направления, успех на котором означал бы стратегический перелом хода войны в пользу Украины.

Мы уже рассказывали, чем это направление важно - выход к Азовскому морю позволил бы ВСУ перерезать сухопутный коридор в Крым и рассечь российские силы в Украине (после чего группировке РФ на левобережье Днепра пришлось бы отходить в Крым или рисковать окружением). Более того, в случае осуществления данного плана России было бы очень трудно в военном отношении удержать и Крым, так как вся логистика полуострова оказалась бы под ударом ВСУ.

Но пока ни одна из этих задач не приблизилась к своему осуществлению. И в Украине, и на Западе признали, что контрнаступление происходит медленно и пока не приняло характера прорыва. Бои идут в основном на переднем крае российской обороны.

При этом даются разные оценки происходящего: от заявлений, что главные силы ВСУ еще не брошены в бой и, следовательно, основное сражение еще впереди, до выводов, что ситуация развивается не так, как планировалось, и следует подумать о дипломатическом сценарии.

"Страна" анализирует итоги первого месяца наступления.

Куда продвинулись ВСУ?

Украинским силам удалось пройти вперед на четырех основных участках.

1. В районе Лобкового - Пятихаток на западном фланге Запорожского фронта. Там глубина продвижения около пяти километров, ширина участка - восемь километров (синий пунктир на карте).

По итогам боев, Лобковое точно под ВСУ, насчет Пятихаток - официально его освободили, но, по ряду данных, село в серой зоне.

Основной камень преткновения сейчас - высоты в районе Пятихаток, которые контролирует РФ.

Цель боев на этом участке может быть двоякой.

Например, выход к Васильевке, а оттуда - в тыл к российским силам на левом берегу Днепра. Такой вариант был бы логичен при одновременном ударе на Энергодар через пересыхающее Каховское водохранилище.

Также, вполне возможно, это планировалось как еще один удар на Токмак - посредством выхода на дорогу, которая идет туда со стороны Васильевки.

Но пока, судя по карте Института изучения войны, ВСУ зацепились лишь за передний край этого огромного участка фронта, растянувшегося на десятки километров.

2. ВСУ также продвинулись к югу от Орехова и Малой Токмачки. Здесь глубина около трех километров, освободить какие-либо населенные пункты пока не удалось.

Украинские штурмы идут в направлении Вербового, Работино и Копаней. Периодически российские паблики пишут о выходе ВСУ на окраины Работино, но сообщают потом, что атака была отброшена.



Здесь вероятных целей наступления может быть две.

Первая и самая очевидная - выход на Токмак, куда ведет дорога, проходящая через Работино. От Токмака открывается сразу несколько дорог. В том числе и на Мелитополь, и на Бердянск.

Вторая - на дорогу, которая соединяет Токмак с Пологами. Кратчайший путь к этой дороге открывается с Вербового, и при выходе на указанную трассу можно ударить в тыл к россиянам в Пологах.

3. Очевидную нацеленность на Пологи имеет и соседний участок фронта - к югу от Гуляйполя.

Там усилия ВСУ направлены на Дорожнянку и Марфополь. Некоторые наблюдатели считают, что ВСУ контролируют Дорожнянку, но освобождение населенного пункта не подтверждалось.

Боевые действия там интенсивного наступательного характера не несут, тем не менее Институт изучения войны (США) обозначает их как зону украинского продвижения.

Через Дорожнянку дорога ведет на Пологи с севера. Таким образом, вероятно, по городу планировалось нанести два удара - с севера и юго-запада (от Вербового).

Но пока на этом участке значительных подвижек для ВСУ нет.

4. Самые большие успехи у ВСУ на восточном фланге Запорожского фронта, где расположен Времьевский выступ, к югу от Великой Новоселки.

Здесь украинские силы продвинулись в глубь обороны россиян на 9-10 километров и освободили несколько деревень (их названия видны на голубом поле карты).

Западные аналитики объясняли успех на этом участке тем, что Времьевский выступ россияне укрепляли хуже, чем передовую линию на остальном Запорожском фронте.

Судя по картам, основные российские укрепления начинаются за Старомлыновкой, куда нужно пробиваться с боями еще около 12 километров.

Вероятная причина отсутствия серьезных укреплений на выступе - обилие посадок и водных преград, а также населенных пунктов.

Это направление ВСУ называют Бердянским. Вероятно, его основная цель - выход на коммуникации между Мариуполем и оккупированными территориями Запорожской области (оттуда идут дороги на Бердянск и Пологи).

Но до этой цели еще 70-80 километров. Пока же бои на Времьевском выступе принимают характер затяжных - последнее продвижение ВСУ здесь было в Ровнополе более недели назад.

В чем причины "медленного наступления"?

Очевидно, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось - это признают и в Украине, и на Западе.

А также с ощутимыми потерями - особенно в первые дни украинских атак на ореховском участке, где было потеряно несколько "Леопардов" и, по разным данным, до 16 БМП "Брэдли".

Потери, видимо, немалые и в личном составе - американское военное командование в лице главного штабиста Марка Милли назвало контрнаступление "кровавым".

Причины такой ситуации неоднократно озвучивались и властями Украины, и аналитиками.

1. Мощная российская оборона, исключающая крупные механизированные удары и прорывы. Движение техники замедляют густо засеянные минные поля, после чего по целям наносят удары российские вертолеты, "Ланцеты" и прочие беспилотники. Также плотно работает российская артиллерия. Тем более что вся местность уже давно артиллеристами "пристреляна".

Из-за этого ВСУ уже сменили штурмовую тактику, атакуя малыми группами без тяжелой бронетехники, против которых не столь эффективны указанные средства поражения.

Но, вероятно, подобный подход повышает потери в личном составе. Отметим, что такую же тактику использовал "Вагнер" в Бахмуте, и еще тогда украинские военные эксперты ее подробно разбирали, называя ее в качестве одной из основных причин больших потерь "вагнеровцев".

2. Большое количество личного состава и вооружений у РФ. Россияне давно ждали и готовились к наступлению именно на этом направлении, а потому стянули сюда крупные резервы и создали большие запасы боеприпасов. В результате оборона сильно насыщенна солдатами и техникой, что сильно отличается от того, что было в прошлом году в Харьковской области. Кроме того, оборона у россиян многоуровневая и если даже где-то ВСУ прорывают первую линию обороны, это не приводит к крушению обороны на всем участке, так как россияне отходят на следующую линию и продолжают бои.

3. В Украине также настаивают, что одной из главных причин медленного продвижения является отсутствие современной авиации - она могла бы эффективнее сбивать российские вертолеты и самолеты, которые мешают продвигаться бронетехнике ВСУ.

На Западе с этим подходом полемизируют и говорят, что это не столь уж необходимое условие на данный момент. И самолеты не будут поставлены к нынешнему контрнаступлению.

Очевидно, однако, что авиаподдержка была бы нелишней при контрнаступлении. Но Запад, видимо, технически не готов сейчас в краткие сроки перевести Украину на F-16 (если только не будет принято решение держать эти самолеты на аэродромах НАТО и посадить за штурвал западных летчиков, что чревато прямым конфликтом с РФ).

4. Важный фактор, о котором говорят меньше на высшем уровне, но активно обсуждают в газетных статьях и в интервью с украинскими офицерами - россияне на Южном фронте мотивированы его удержать.

Они оказывают сопротивление, пытаясь регулярно вернуть утраченные позиции (это происходит, к примеру, в Ровнополе и Пятихатках, по данным украинского Генштаба).

Этого фактора не было в Харьковской и Херсонской областях. "Страна" еще накануне контрнаступления писала, что запорожский участок, прикрывающий наземные коммуникации с Крымом, для России стратегически важное направление, и удерживать его она будет всеми возможными способами. Кроме того, как пишут российские паблики, значительный процент российских военных на юге составляют мобилизованные или добровольцы из Крыма. Подавляющее большинство из них настроено жестко против возвращения его в состав Украины и держать рубеж у них есть мотивация: в случае выхода ВСУ к Азовскому морю военные действия перенесутся уже непосредственно на полуостров.

5. Еще один фактор - паритет по дронам, как разведывательным, так и ударным. Россия, очевидно, смогла его достичь, массово закупая гражданские модели у Китая и переоборудуя их под военные нужды.

Также серьезной проблемой, как признают украинские власти, стали производимые РФ "Ланцеты", которые хоть и не обладают мощным поражающим действием, но наносят много повреждений технике ВСУ. Основная проблема - их малый размер, из-за которого "Ланцеты" тяжело сбивать.

Накануне контрнаступления ВСУ обсуждалась идея, что дроны станут преимуществом как раз украинской армии. И что Украина сможет обрушить на позиции противника "рой дронов", массово выбивая его технику, перегружая системы ПВО и РЭБ.

Но пока ничего подобного на фронте мы не видели, а отдельные военные жалуются на то, что даже китайские гражданские дроны закупать стало труднее, так как, предположительно, их производство переориентировалось на поставки в РФ. Кроме того, как заявляют в Минобороны Украины, негативно к закупке китайских дронов для нужд украинской армии относятся в США.

Что будет дальше?

Есть два аспекта развития этой ситуации - военный и политический.

С военной точки зрения очевидно, что ВСУ продолжат наступление. И, вероятно, его активизируют уже в ближайшие дни. Зеленский прямо сказал, что накануне саммита НАТО (он состоится на следующей неделе) Украина хочет показать результат.

Перспективы же наступления упираются в вопрос количества резервов у обоих сторон - как личного состава, так и техники с боеприпасами. То есть действительно ли ВСУ, как заявляется официально, еще не ввели в бой большую часть штурмовых подразделений? Насколько хватает резервов у РФ, чтоб это наступление сдерживать в ходе длительных и ожесточенных боев?

Ответы на эти вопросы для широкой общественности неизвестны, но именно от них зависит итог наступательных действий украинской армии.

Власти Украины все чаще говорят, что на данном этапе главная задача - уничтожение живой силы и припасов противника, а не прорыв обороны.

Но, как уже писала "Страна", эта стратегия может не сработать, как было в случае с Херсоном - логистика запорожско-херсонской группировки россиян вряд ли может быть сильно нарушена, поскольку снабжение идет по суше.

Среди наиболее обсуждаемых вариантов дальнейших действий ВСУ - открытие "второго Южного фронта" через Днепр. Это может быть направление Энергодара и левого берега в Херсонской области. При прорыве там Россия вынуждена будет снимать резервы с других участков фронта.

Но будет ли этот прорыв - трудно сказать. Пока лобовые штурмы российских позиций на юге Украины нельзя было назвать удачными. А в случае "второго фронта" они осложняются наличием Днепра - пусть и сильно обмелевшего в районе Энергодара.

Правда, в последнее время идут активные сигналы, что нечто на этом направлении готовится - в частности, активизировалась тема Запорожской АЭС, где Россия, по утверждениям Украины, готовится организовать утечку радиации (Москва такие планы отрицает и говорит, что это Украина якобы готовит обстрел ХОЯТ).

Многие сочли эти разговоры подготовкой к операции по освобождению Энергодара, где расположена станция. Хотя, по большому счету, такое внимание к теме угрозы катастрофы на АЭС скорее играет против планов наступления ВСУ на данном направлении, потому что понятно, что россияне могут пойти на подрыв станции, только если украинская армия начнет атаку на Энергодар и РФ придет к выводу, что не сможет удержать город (подробно об этом мы писали здесь).

Так или иначе, но очевидно, что в течение бесконечно долгого времени проводить активные наступательные действия Украина не может. А потому ключевое значение будет иметь исход сражений ближайшего месяца-двух. Сможет ли ВСУ за это время прорвать фронт, занять ключевые города и выйти к Азовскому морю? Если этого не случится, велика вероятность того, что с началом осенних дождей боевая активность на фронте постепенно затухнет.

Украина начнет готовиться к новому наступлению, ожидая поставок западных самолетов и дальнобойных ракет. Если примут решение их поставлять. Хотя не факт, что и они принципиально изменят расстановку сил на поле боя. Об этом, в частности, говорит Арестович, отмечая, что чем больше времени дается противнику для обустройства линии обороны, тем затем сложнее будет ее пробивать, даже имея F-16 и дальнобойные ракеты. Так как все равно в наступление должна идти будет штурмовая пехота, пробиваясь через минные поля и укрепления россиян.

Политическая ситуация полностью зависит от военной.

Западные партнеры Украины официально признали, что контрнаступление развивается медленно, но при этом заявляют, шансы проломить российскую оборону у Киева по-прежнему есть.

На уровне же СМИ говорится, что уровень дальнейшей поддержки Украины будет зависеть от успехов контрнаступления. И если их не будет, то, по данным источников американских СМИ, есть вероятность, что Вашингтон начнет вести дело к заморозке конфликта по "корейскому сценарию", побуждая к этому Украину.

Дедлайном в США называли осень, когда будет решаться вопрос выделения новых средств для военной помощи Украине. И контролируемая республиканцами нижняя палата Конгресса может не одобрить запросов администрации Байдена, если Киев не продемонстрирует убедительных результатов на поле боя.

Но Украина сейчас говорит о полной неприемлемости "корейского сценария" и заявляет, что хочет освободить все украинские территории в границах 1991 года.

Очевидно, что заморозка войны несет крупные риски для украинских властей, которых могут обвинять в предательстве и в "сдаче территорий" (особенно с учетом нынешних очень высоких ожиданий успехов ВСУ, самими же властями и созданных заявлениями вроде "зайдем в Крым до конца весны"). Впрочем, не меньшие риски для Зеленского несет перевод войны в длительную фазу, что может вызвать рост усталости и разочарования украинцев, а также увеличения протестных настроений. Поднимут голову все его многочисленные противники в украинской элите. Не говоря уже о том, что за это время может накопить силы Россия и начать свое наступление.

Оба варианта, как видим, для украинской власти плохие, поэтому в ближайшее время будет приложен максимум усилий, чтобы прорвать фронт россиян и переломить ход войны в пользу Украины.

Еще один фактор, который прямо влияет на ход дел на фронте, - это ситуация внутри России. Пока остается открытым вопрос - координировал ли Пригожин свои действия по мятежу в РФ с Украину и с Западом или нет? Однако то, что в Киеве с большим воодушевлением наблюдали за действиями Пригожина как до начала мятежа, так и во время его - факт. Что вполне естественно - мятеж мог погрузить Россию в хаос и анархию и развалить армию. На это и была надежда у многих в Украине и на Западе, но она не оправдалась. Мятеж быстро провалился и особо на ситуацию на фронте не повлиял.

Однако, как мы уже писали, до тех пор пока Пригожин продолжает свою публичную активность, заявляя о своей правоте, пока нет сведений о том, что отстранены от дел его покровители в высших эшелонах власти (кроме невнятных слухов об аресте Суровикина, который явно не был главной "крышей" Пригожина), пока "Вагнер" не расформирован в РФ, не переведен в Беларусь и продолжает находиться в "тыловых лагерях" на территории России и Луганской области, теоретически повтор мятежа возможен.

И смогут ли российские власти полностью купировать эту угрозу, также будет иметь очень большое значение для хода войны.