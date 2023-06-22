Если Украину примут в НАТО, Киев, по сути, откажется от возвращения захваченных территорий силой. Членство может предложить способ преодолеть разрыв между требованиями Украины и тем, чего она может добиться в бою, или тем, что Запад готов финансировать.

Такое аргумент за принятие Украины в Альянс высказывается в статье журнала The Economist о перспективах Украины в НАТО.

Таким образом, членство в НАТО видится изданию как некий заменитель для украинской власти и общества цели выйти на границы 1991 года, если она окажется недостижимой военным путем.

Также в статье говорится, что принятие Украины в НАТО после завершения войны может предотвратить новый будущий конфликт, поскольку Владимир Путин не решится атаковать страну Альянса, а Украине вряд ли позволят начинать войну с РФ для освобождения захваченных территорий (эту же мысль ранее высказывал и ветеран политики Генри Киссинджер).

Другими словами, Украине предлагается формула: потеря части территорий в обмен на вечный мир.

Украинские власти, как известно, такую формулу категорически отвергают. Но даже если их позиция изменится (например, из-за невозможности достичь результата в ходе проводящегося ныне наступления), то возникает другой вопрос: согласится ли на нее Россия?

РФ продолжает называть нейтральный статус Украины, то есть гарантии невступления в НАТО, основной своей целью. Правда, если война закончится по "корейскому сценарию", когда воющие стороны просто прекращают огонь на основе временного перемирия без подписания мирного договора, то, теоретически, Украина может сразу после этого вступить в НАТО, поставив Россию перед фактом. Также, как американцы через несколько лет после окончания корейской войны разместили в Южной Корее ядерные боеголовки, хотя это было прямо запрещено пунктами перемирия.

Но такой вариант возможен только в случае, если на Западе будут уверены, что Россия в ответ не начнет новую войну, еще до вступления Украины в Альянс. Эта процедура, как показывает пример Швеции, даже без ПДЧ занимает долгое время. Например, можно представить, сколько парламент Венгрии будет тянуть с ратификацией.

Более того, если Украина сейчас получит гарантии вступления в НАТО после окончания войны, то это может побудить Россию не соглашаться даже на "корейский сценарий", а поддерживать вооруженный конфликт той или иной степени интенсивности годами. Также это может активизировать попытки России максимально увеличить ставки, в том числе и через угрозы применения ядерного оружия (что и сейчас уже происходит).

В этом контексте обращает на себя внимание то, что против гарантий вступления Украины в НАТО последовательно выступают, как пишет The Economist, США. Не исключено, что как раз по описанным выше причинам. Во-первых, чтобы не допускать риски прямого боестолкновения НАТО и России. Во-вторых, не желая полностью закрывать дверь для неких компромиссов и соглашений с РФ по окончанию войны, а, возможно, и по более широким вопросам.

Как писала "Страна", в середине июня Джо Байден заявил, что Украина не вступит в НАТО по упрощенной схеме.