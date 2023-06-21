Британия предлагает не требовать от Киева соблюдения Плана действий по членству для вступления в НАТО. Известно, что Украина уже подала заявку на прямое вступление.

"Позиция Великобритании в том, что она была бы очень, очень благосклонна, если бы мы перешли дальше от Плана действий, учитывая, что заявки Швеции и Финляндии не требовали этого", - заявили министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Ранее президент США Джо Байден ответил отказом на предложение облегчить Украине вступление в Альянс.

План действий по членству предусматривает длительный период, во время которого Украина выполняет предусмотренные НАТО условия для вступления.

В тоже время журналисты CNN сообщили, что Джо Байден готов отменить для Украины обязательный план действий по членству в НАТО.

Президент США может позволить Киеву отказаться от принятого в 2008 году так называемого Плана действий по членству в НАТО. Это программа, которую обязаны были пройти все члены НАТО перед вступлением в Альянс. Она предусматривает консультации и практическую помощь, разрабатываемые в индивидуальном порядке для каждого нового члена.

Такое упрощение процедуры вступления в Альянс было предложено генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в ходе его встречи с Байденом в Вашингтоне.

В тоже время Столтенберг заявил, что на ближайшем саммите приглашения в НАТО для Украины пока не будет.