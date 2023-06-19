У Германии из-за общей нехватки и текущих поставок на Украину осталось всего около 20 тысяч артиллерийских снарядов натовского образца калибра 155 миллиметров, хотя по требованиям альянса в запасах бундесвера до 2031 года должно быть накоплено 230 тысяч единиц.

Об этом сообщает издание Spiegel.

По информации издания Минобороны ФРГ планирует сделать массовые закупки снарядов, чтобы восполнить их дефицит.

Ранее сообщалось, что производство боеприпасов и отправка их Украине задерживаются из-за дефицита взрывчатых веществ у Европейского Союза. Конкретно - не хватает пороха, пластиковой взрывчатки и тротила.

Европа пытается нарастить производство боеприпасов в достаточном объеме для Украины и себя, но сталкивается с серьезными трудностями.

Усилия Евросоюза тормозят отсутствие производственных мощностей, законодательные ограничения, нехватка специализированных рабочих, узкие места в цепочках поставок, высокие затраты на финансирование этой отрасли и даже экологические нормы.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что если Запад перестанет оказывать помощь Украине, то Киев "сдастся через несколько дней". Поэтому он призывает продолжать оказывать помощь.