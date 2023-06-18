Бывший вице-президент США и кандидат в президенты страны на выборах 2024 года от республиканцев Майк Пенс считает необходимой поддержку Украины, поскольку ожидает, что в случае победы над ней российская армия перейдет границу одной из стран НАТО, вынудив американских военных сражаться за союзников.

Об этом Пенс заявил в интервью телеканалу NBC News.

"Я ожидаю, что если Россия победит Украину, то не пройдет много времени, прежде чем российская армия перейдет границу, когда наши мужчины и женщины в униформе должны будут пойти сражаться", - сказал он.

Пенс добавил, что речь может идти о пересечении границы "союзника по НАТО - Польши, Эстонии, Латвии, Литвы".

Ранее мы писали, что в прошлом году на саммите в Мадриде Североатлантический Альянс принял декларацию, в которой Россия названа основной угрозой.

Напомним, на днях президент РФ Владимир Путин намекнул на удары по авиабазам НАТО в случае участия истребителей F-16 в войне в Украине.

Также в Британии не сомневаются в желании России атаковать подводные энергетические и коммуникационные линии Запада.