Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что военная помощь Украине оставила американскую армию практически без боеприпасов.

Об этом Трамп сказал во время выступления перед республиканцами в штате Джорджия.

"Сейчас у нас нет боеприпасов. Боеприпасы в Украине, все они", - заявил Трамп.

Трамп добавил, что в свое время он "перестроил вооруженные силы".

"У нас было так много боеприпасов. Мы были ими забиты под завязку... А теперь у нас очень мало боеприпасов, чтобы защитить себя", - сказал экс-президент США.

Также он повторил, что при нем войны в Украине не произошло бы и пообещал в случае победы добиться мира в течение суток, не дожидаясь даже инаугурации.



"Я единственный кандидат, кто может такое пообещать. Я не допущу Третьей мировой войны... А это будет не традиционная война с танками, которые разъезжают туда-сюда и стреляют друг в друга. Это будет ядерная война, возможно, с уничтожением всего мира. Я этого не допущу. Никто больше не может сказать этого", - заявил Трамп.

Дональд Трамп выступил перед соратниками в штате Джорджия

Напомним, по данным The Washington Post, США испытывают дефицит артиллерийских снарядов всех видов.

А недавно генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО исчерпали свои запасы боеприпасов.