Трамп заявил, что армия США осталась без боеприпасов, так как все они переданы Украине
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что военная помощь Украине оставила американскую армию практически без боеприпасов.
Об этом Трамп сказал во время выступления перед республиканцами в штате Джорджия.
"Сейчас у нас нет боеприпасов. Боеприпасы в Украине, все они", - заявил Трамп.
Трамп добавил, что в свое время он "перестроил вооруженные силы".
"У нас было так много боеприпасов. Мы были ими забиты под завязку... А теперь у нас очень мало боеприпасов, чтобы защитить себя", - сказал экс-президент США.
Также он повторил, что при нем войны в Украине не произошло бы и пообещал в случае победы добиться мира в течение суток, не дожидаясь даже инаугурации.
"Я единственный кандидат, кто может такое пообещать. Я не допущу Третьей мировой войны... А это будет не традиционная война с танками, которые разъезжают туда-сюда и стреляют друг в друга. Это будет ядерная война, возможно, с уничтожением всего мира. Я этого не допущу. Никто больше не может сказать этого", - заявил Трамп.
Дональд Трамп выступил перед соратниками в штате Джорджия
Напомним, по данным The Washington Post, США испытывают дефицит артиллерийских снарядов всех видов.
А недавно генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО исчерпали свои запасы боеприпасов.