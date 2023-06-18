Республиканцы в Конгрессе США блокируют средства, которые необходимы для производства ракет для Украины.

Об этом пишет издание Politico.

По данным газеты, комитет по ассигнованиям вычеркнул из бюджетных планов Пентагона, поданных Джо Байденом на утверждение в Конгресс, 2,5 миллиарда долларов на производство ракет.

Речь идет о многолетних планах закупок, которые пытаются ввести после того, как начались массированные поставки боеприпасов Украине и встал вопрос вероятного конфликта с Китаем.

В Конгрессе считают, что Пентагон недостаточно обосновал свои планы, подав их без расчета наличия производственных мощностей и стоимости программ.

Напомним, ранее стало известно, что США в следующем бюджетном году намерены начать для Украины производство ракет ATACMS.

Война в Украине идет 480-й день. Мы следим за новостями 18 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 17 июня: "Бои на южном фронте, Байден идет в отказ по НАТО, что прописали в мирном договоре Киева и Москвы".

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