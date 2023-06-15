Поддержка Конгрессом США помощи Украине истощается на фоне длительной войны.

Об этом пишет Washington Post.

После снятия потолка госдолга американские законодатели ввели ограничение расходов госбюджета.

Это "дало возможность критикам помощи США Украине угрожать двухпартийной коалиции, которая поддерживает поступление военной помощи в Киев".

"Двухпартийная поддержка Украины начинает давать трещины", - считают авторы.

Закон о приостановке действия потолка долга укрепил позиции противников помощи Украине и усилил давление на спикера Кевина Маккарти, чтобы он "жестко сдерживал федеральные расходы".

Эту риторику наращивают не только правые республиканцы, но прогрессивные демократы, которые были недовольны тем, что под сокращения попали социальные, но не военные расходы.

"Теперь они намекают, что любая будущая помощь Киеву должна сопровождаться увеличением невоенных расходов, что недопустимо для республиканцев", - говорится в статье.

После российского вторжения Конгресс предоставил Киеву помощи более чем на 100 миллиардов долларов. Представители демократов и республиканцев в Конгрессе ожидают, что следующий запрос будет меньше, "что отражает ограничения на поле боя и политические трудности, связанные с оправданием огромных расходов во время избирательного цикла".

Впрочем, каким бы ни был окончательный размер запроса, вполне вероятно, что обе палаты Конгресса в конце концов его поддержат.

"Небольшое количество левых демократов выразило беспокойство по поводу продолжающихся боевых действий в Украине, но некоторые из них поддержали прошлые пакеты помощи. Республиканцы, которые считают, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать войну Украины против России, намного превосходят противников", - объясняет издание.

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