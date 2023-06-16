Президент США Джо Байден готов отменить для Украины план действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Об этом пишет CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщается, Байден может позволить Киеву отказаться от принятого в 2008 году так называемого Плана действий по членству в НАТО. Это программа, которую обязаны были пройти все члены НАТО перед вступлением в Альянс. Она предусматривает консультации и практическую помощь, разрабатываемые в индивидуальном порядке для каждого нового члена.

Такое упрощение процедуры вступления в Альянс было предложено генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в ходе его встречи с Байденом в Вашингтоне в начале недели.

При этом Вашингтон напоминает, что для полноправного членства в НАТО Киеву еще необходимо провести ряд ключевых реформ.

Отметим, что для вступления в НАТО, даже минуя этап ПДЧ, нужно как минимум официальное приглашение от НАТО.

Однако, как заявил сегодня генсек Альянса Йенс Столтенберг, на ближайшем саммите НАТО такого приглашения для Украины пока не будет.

Также все члены НАТО единодушны в том, что до окончания войны вступление Украины в Альянс невозможно.

Напомним, в начале июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина должна вступить в Альянс без плана действий по членству.

Ранее мы разбирались, почему итоги саммита НАТО в Вильнюсе будут важны для хода войны в Украине.