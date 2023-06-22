Американские депутаты обеих партий призвали президента США Джо Байдена предоставить Украине на саммите в Вильнюсе "конкретный и достижимый" механизм вступления в НАТО.

Об этом говорится в соответствующем письме, направленном президенту США.

Авторами документа являются республиканцы и демократы – председатель Хельсинкской комиссии США Вилсон, сопредседатель Коэн, члены Комиссии – сенатор Блюменталь, Вайтхауз, конгрессмены Ловлер и Хадсон.

В соавторах - сенатор Л.Грэм, конгрессмены Л.Доггет, М.Квигли, М.Каптур, Б.Фицпатрик, Т.Кейн и Ш. Джексон - Ли.

Они заявляют о важности предоставления Украине со стороны НАТО перспектив "ближайшего пути" по членству "в рамках перспективных усилий по закладке основы для восстановления, расширения и укрепления мира в регионе" и подчеркивают "ценность, которую Украина привнесет в НАТО как образец устойчивой демократии и главной военной силы, дающей отпор России на поле боя".

Напомним, на выходных Байден отказался облегчить Украине вступление в Альянс.

После этого Британия предложила все-таки не требовать от Киева соблюдения Плана действий по членству для вступления в НАТО, приведя в пример Швецию и Финляндию.