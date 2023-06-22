США не хотят давать Украине обещаний по вступлению в НАТО, тогда как в Европе раздаются голоса за такой сценарий.

Об этом пишет The Economist в статье "НАТО колеблется, пускать ли Украину в свои ряды".

Издание пишет о расхождениях среди союзников по этому вопросу. Франция хочет четкого пути Украины к членству, а США сопротивляются принятию на себя твердых обязательств.

Это резкое отличие от позиции Вашингтона в 2008 году, когда США проталкивали принятие Украины, но противились европейцы.

Тогда идея войны между НАТО и Россией казалась "абсурдной", но сегодня это не так, объясняют эксперты.

Принятие Украины в Альянс "будет равносильно обещанию НАТО воевать на ее стороне. Это то, чего г-н Байден избегает, опасаясь ядерной эскалации и даже третьей мировой войны. Это не праздные опасения, особенно с учетом угроз России и ее решения разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси".

Один из компромиссов, предложенный генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом - позволить Украине отказаться от ПДЧ, как это сделала Финляндия. "Обход дорожной карты дал бы Украине ощущение прогресса, не обещая членства в ближайшее время".

Но власти в Белом доме полагают, что все это "семантические придирки". На практике, говорят они, ни один союзник не подталкивает Украину к присоединению, пока она находится в состоянии войны. Так что лучше сосредоточиться на том, как помочь Украине защитить себя.

Но предлагаемая в этом контексте израильская модель - снабжение оружием без обязательства воевать - имеет ряд изъянов, пишет The Economist.

"Израиль показывает, что Америка может оказывать поддержку другим странам, если сменяющие друг друга администрации США этого захотят", - говорится в статье. Это усугубляется тем, что расходы на Украину будут многократно выше: "Америка дает Израилю 3,8 миллиарда долларов в год, а в Украине вкладывается десятки миллиардов в год".

Кроме того, "израильская" модель может подтолкнуть Украину к приобретению ядерного оружия.

"Израиль — сильнейшая военная держава на Ближнем Востоке и единственная, обладающая ядерным оружием. Украина столкнулась с гораздо более крупным и богатым противником, обладающим самым большим в мире арсеналом ядерного оружия. Призыв Украине постоять за себя может подтолкнуть ее к поиску ядерного оружия (о чем, к слову, уже идут заявления и в Украине - Ред.)", - говорится в материале.

В случае же четкого пути по вступлению Киева в НАТО, эти риски снимаются, поскольку "членство может стать лучшим способом закрепить перемирие и защититься от возобновления конфликта. Несмотря на всю свою агрессию, Путин никогда не нападал ни на одно государство НАТО".

Но и здесь есть важный момент: если подконтрольную Украине территорию примут в Альянс, "Украина, по сути, откажется от возвращения утраченных территорий силой. Членство может предложить способ преодолеть разрыв между требованиями Украины и тем, чего она может добиться в бою, или тем, что Запад готов финансировать", - говорится в статье.

Как писала "Страна", в середине июня Байден заявил, что Украина не вступит в НАТО по упрощенной схеме. Также президент США назвал перемещение ядерного оружия в Беларусь со стороны РФ "абсолютно безответственным".