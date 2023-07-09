В Ростовской области РФ 9 июля возле города Донецка (не путать с украинским областным центром) сработала ПВО.

Об этом пишут местные паблики.

Сообщают, что есть повреждения зданий, но обошлось без пострадавших.

Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что днем ПВО сбила ракету между Каменском и Донецком. Жертв не было, но осколками частично повреждена кровля нескольких строений.

В Украина этого не подтверждали.

Днем 9 июля о работе ПВО и сбитии ракеты возле Керчи заявили в Крыму.

Также мы писали о том, что россияне утверждают, что захватили британскую ракету Storm Shadow и изучат ее, чтобы сбивать с помощью ПВО.

Война в Украине идет уже 501-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 9 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы писали о том, что в Украину из Турции вернулись побывавшие в плену защитники "Азовстали": Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. После этого Москва обвинила Эрдогана в нарушении договоренностей по командирам "Азова".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.