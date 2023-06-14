На 6-м энергоблоке Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области России загорелась кровля.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на ГУ МЧС по Ростовской области.

Поначалу площадь пожара составляла 200 квадратных метров, его тушили 46 человек и 15 единиц техники.

"Подтверждаем, что на Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, производится устранение оперативными расчетами, причины устанавливаются. Открытого горения уже нет. Работа станции остановлена, все блоки остановлены. Из места пожара людей эвакуировали, но в остальных местах эвакуация не проводилась", - сказали в пресс-службе ГРЭС.

Место пожара оцепили. Критических повреждений станции нет, добавил представитель ГРЭС.

Вскоре после этого заявления появилась информация, что причиной пожара стал взрыв. В результате ЧП пострадали минимум три человека, а огонь стал распространяться и охватил 400 квадратных метров.

Новочеркасская ГРЭС расположена в Новочеркасске Ростовской области в 53 км от Ростова-на-Дону. Наряду с Ростовской АЭС ГРЭС является основной базовой электростанцией в ростовской энергосистеме.

Ранее в мае мы сообщали о пожаре в подмосковном Дзержинске, где вспыхнул сильный огонь в районе ТЭЦ.

В том же месяце в здании Минобороны России на Фрунзенской набережной был виден дым.