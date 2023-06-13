В России в Санкт-Петербурге начался сильный пожар возле станции метро "Купчино".

Об этом пишут российские телеграм-каналы.

По данным пабликов, возгорание началось в одном из производственных зданий в Московском районе города.

Напомним, сегодня утром в российском городе Краснодар произошел сильный пожар на нефтебазе. Черный густой дым виден в нескольких километрах. Информации о погибших и пострадавших нет.

Ранее мы писали, что на прошлой неделе в Москве 14-летний подросток на детской площадке облил бензином и поджег своего друга.

Война в Украине идет 475-й день. Мы следим за новостями 13 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 12 июня. Основные бои разворачиваются на юго-западной границе Донецкой области - под Великой Новоселкой. Оттуда вчера пришли первые официальные известия о трех освобожденных ВСУ населенных пунктах - Благодатном, Нескучном и Макаровке. Также стало известно, что на том же участке ВСУ освободили Сторожевое.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.