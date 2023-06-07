В российском Санкт-Петербурге мужчина, назвавшийся "вагнеровцем", угрожал женщине-продавцу в цветочном магазине и ограбил торговую точку на 100 тысяч рублей (около 45 тысяч гривен).

Об этом сообщает российское издание "Фонтанка".

Издание публикует видео, на котором мужчина просит семь красных роз, но судя по всему, остается недовольным названным ценником. Затем он заходит за прилавок, спрашивает девушку-продавца, хочет ли та проблем, а потом — знает ли она ЧВК "Вагнер". После этого посетитель интересуется, местная ли она. А в конце заставляет её открыть кассу — якобы только посмотреть. В итоге "просмотр" оставил магазин без выручки в 100 тысяч.

Подозреваемого уже задержали. Им оказался 33-летний местный житель. Ранее он несколько раз привлекался к уголовной ответственности за грабеж, избиение и мошенничество, но потом прошёл службу в "Вагнере".

На днях мы писали, как в российской Чувашии бывший "вагнеровец", который попал на фронт из колонии, вернувшись домой с войны убил односельчанина по фамилии Пушкин и снова оказался в СИЗО. Местные жители рассказали, что после возвращения в родную деревню "вагнеровец" угрожал женщинам и вообще держал деревню в страхе.

Также мы сообщали о том, что в РФ сидевший за убийство заключенный, который был амнистирован и завербован в ЧВК "Вагнер", вернулся в отпуск из Украины и стал терроризировать родное село. Сейчас его подозревают в убийстве.