В Киеве осуждена женщина, которая вместе с двумя сообщниками организовала нападение на собственную мать и брата.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Прокурор в судебном заседании доказал, что в ноябре 2020 года 43-летняя жительница Киева в сговоре со своим сожителем и подругой путем обмана и с применением силы проникла в квартиру своей матери и брата в Деснянском районе столицы.

Распределив между собой роли, соучастники преступления совершили разбойное нападение на потерпевших, нанося в течение длительного времени им многочисленные удары.

Нападавшие душили мужчину ремнем, с ножом угрожали лишить его и мать жизни, заставляя отдать им сэкономленные деньги.

Завладев деньгами пожилой женщины в сумме 9000 гривен, нападавшие заставили ее сына передать им ключи от его автомобиля.

В ходе досудебного расследования по результатам проведенных обысков по месту жительства обвиняемых были изъяты денежные средства и автомобиль потерпевших.

На основании предоставленных прокурором безоговорочных доказательств Деснянский районный суд Киева вынес обвинительный приговор обвиняемым за совершение разбойного нападения, соединенного с насилием, и незаконное завладение транспортным средством (ч. 3 ст.187, 2 ст.289 УК Украины).

Организатору преступления и его сожительнице назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, третьей соучастнице преступления - в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

До вступления приговора в силу обвиняемые будут находиться под стражей. Одного из них (сожителя) суд взял под стражу сразу после оглашения приговора.



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