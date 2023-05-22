В Киеве во время блэкаута 30-летний уроженец Кривого Рога ограбил студентку. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 8,5 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Преступление произошло в ноябре 2022 года.

"Во время нападения мужчина воспользовался обстоятельствами, когда в Киеве в результате ракетных атак России вводились вынужденные отключения электроснабжения, в том числе и на объекты уличного освещения", - сообщили в прокуратуре.

Мужчина преследовал 20-летнюю девушку от станции метро "Шулявская" до остановки общественного транспорта. Несмотря на то, что она начала идти быстрее, злоумышленник, воспользовавшись тьмой, догнал ее и ограбил.

Шевченковский районный суд Киева приговором признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 186 УК Украины и назначил наказание в виде 8,5 лет лишения свободы.

Ранее виновный был приговорен к девяти годам лишения свободы за тяжкое преступление и совершил это нападение менее чем через два месяца после освобождения из тюрьмы.

Ранее мы писали, что в Киеве мужчина ограбил девочку, которая собирала деньги для украинской армии на Крещатике.

Также сообщали, что в Киеве двое иностранцев опоили женщину психотропами, а потом ограбили. Она сутки провела без сознания.