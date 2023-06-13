Сегодня утром в российском городе Краснодар сообщают о сильном пожаре на нефтебазе. Причины ЧП пока не сообщаются.

Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что черный густой дым виден в нескольких километрах. Информации о погибших и пострадавших нет.

Некоторые телеграм-каналы пишут, что пожар произошел рядом с нефтеперерабатывающим заводом. По их данным, горит колонна для переработки дизельного топлива.

Напомним, в конце мая в России сообщали об атаке беспилотников на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

А 11 июня в России в Ростове-на-Дону загорелось крупнейшее предприятие по производству сельхозтезники - завод "Ростсельмаш".

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Также мы подводили итоги дня 12 июня. Основные бои разворачиваются на юго-западной границе Донецкой области - под Великой Новоселкой. Оттуда вчера пришли первые официальные известия о трех освобожденных ВСУ населенных пунктах - Благодатном, Нескучном и Макаровке. Также стало известно, что на том же участке ВСУ освободили Сторожевое.

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