В России в Ростове-на-Дону горит крупнейшее предприятие по производству сельхозтезники - завод "Ростсельмаш". Над территорией предприятия поднимается черный дым.

Видео публикуют российские телеграм-каналы.

По сообщениям местных жителей, черный дым от пожара виднеется по всему городу. МЧС РФ заявило, что пожар локализовали на площади 80 кв.м.

Предварительно, причиной пожара стало возгорание покрышек.

Напомним, ранее в Москве произошел пожар на заводе, где производят двигатели для МиГ. Возгорание произошло в одном из зданий предприятия около 4 утра. На втором этаже здания вспыхнули личные вещи и мебель. Огонь распространился на 15 квадратных метров.

В конце апреля российские Урал и Сибирь накрыли мощные пожары, которые уничтожили целый поселок.

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