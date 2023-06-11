В Ростове-на-Дону горит крупный завод по производству сельхозтезники. Видео
В России в Ростове-на-Дону горит крупнейшее предприятие по производству сельхозтезники - завод "Ростсельмаш". Над территорией предприятия поднимается черный дым.
Видео публикуют российские телеграм-каналы.
По сообщениям местных жителей, черный дым от пожара виднеется по всему городу. МЧС РФ заявило, что пожар локализовали на площади 80 кв.м.
Предварительно, причиной пожара стало возгорание покрышек.
Напомним, ранее в Москве произошел пожар на заводе, где производят двигатели для МиГ. Возгорание произошло в одном из зданий предприятия около 4 утра. На втором этаже здания вспыхнули личные вещи и мебель. Огонь распространился на 15 квадратных метров.
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