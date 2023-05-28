В воскресенье, 28 мая, в России сообщают об атаке беспилотников на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Об этом пишут российские телеграм-каналы.

Заявляется, что все беспилотники были сбиты, обломки упали на территории завода, но инфраструктура предприятия не пострадала.

Напомним, вчера российские телеграм-каналы писали об атаке беспилотников на нефтеперерабатывающую станцию в Тверской области. Также сообщалось об атаке на нефтеперекачивающую станцию "Транснефти" в Псковской области.

А 26 мая власти Краснодара заявили о взрыве в центре города. По их данным, повреждены кровля и окна здания на Морской улице, пострадавших нет. В местных пабликах писали об атаке двух беспилотников, как минимум один из которых был сбит.

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