В московском районе Южное Бутово 14-летний подросток облил бензином и поджег своего друга.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что одежда на мальчике горела около двух минут. Увидев это, на крики сбежались жители дома и начали тушить пожар куртками и полотенцами.

Пострадавший находится в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь. Врачи диагностировала 100% ожога тела.

По одной из версий, бутылку с бензином подростки взяли у дворников. Один из подозреваемых, 14-летний Давид, облил друга горючей жидкостью и поджег.

По словам соседей, парень неблагополучный, на него писали уже около восьми заявлений в полицию. Подозреваемый якобы периодически избивал сверстников и занимался вандализмом. Также он состоял на учёте в Отделе по делам несовершеннолетних за "антиобщественное поведение".

Сотрудники правоохранительных органов будут выяснять, что стало причиной конфликта мальчиков.

14-летнего поджигателя арестовали на два месяца по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего с особой жестокостью. Свою вину парень не признаёт, а его отец заявил, что поджог друга — это пранк.

Ранее мы писали, что во Львовской области муж поджег лежачую жену и себя в доме. Оба попали в реанимацию с ожогами, женщина умерла.

Также мы сообщали, как в российском Мурманске был совершен поджог здания областного военкомата. Поджигателем оказался 19-летний местный житель. Он выбил стекло в окне цокольного этажа, залил раму зажигательной смесью, воспламенил ее и убежал с места происшествия.