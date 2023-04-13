Под зданием генконсульства Украины в Кракове 62-летний украинец попытался совершить самосожжение. Мужчина выкрикивал в адрес собравшихся под генконсульством призывы на украинском языке возвращаться на родину и защищать страну от россиян.

Об этом сообщает RMF24.

В знак протеста он облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег.

Мужчину потушили случайные прохожие. Его доставили в больницу – на тот момент он был в сознании. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Отметим, что недавний опрос показал, что почти половина украинских беженцев в Польше не планируют возвращаться в Украину.

А "Страна" публиковала опрос украинских беженок о том, заберут ли они после войны мужей в ЕС или вернутся в Украину.

Война в Украине продолжается уже 414-й день. Мы следим за новостями 13 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 413-го дня войны. Россияне, похоже, полностью захватили административный центр Бахмута и добились успехов под Кременной. Большой резонанс вызвало видео, на котором украинскому пленному отрезают голову. Washington Post пишет, что Украина отложила свое контрнаступление из-за погоды, медленных поставок техники, нехватки боеприпасов и слива документов Пентагона. А премьер Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом, а не весной.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, что стало известно об Украине из "утечкек Пентагона".