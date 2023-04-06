Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила против введения верхнего предела по числу принимаемых страной беженцев из Украины и по объему выделяемых на эти цели бюджетных средств.

Об этом Нэнси Фезер заявила в интервью медиагруппе Funke.

"Мы переживаем ужасную войну посреди Европы. Восемь из десяти беженцев прибывают из Украины. Для человечности не может быть верхних пределов", - сказала она.

При этом она признала, что положение муниципалитетов сейчас очень тяжелое. Однако, по ее словам, она не может понять требования муниципалитетов о дополнительных деньгах от федерального правительства для размещения беженцев и мигрантов.

"Мне кажется странным, что уже говорят - в начале апреля этого года - что денег на этот год не хватает", - заявила она.



При этом, по словам Фезер, расходы на прием беженцев в текущем году увеличатся. Глава немецкого МВД также опровергла опасения о том, что более миллиона беженцев из Украины, находящихся на данный момент в Германии, обострят проблему дефицита жилья.

"Почти 70 процентов беженцев размещены в частных домах", - отметила она.

Проблема нехватки жилья существовала еще до нынешнего миграционного кризиса, и прием украинцев "совсем не влияет" на повышение цен на недвижимость в больших городах, сказала Фезер.

Напомним, Рада может освободить украинских беженцев от подачи декларации о доходах за границей.

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