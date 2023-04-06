Глава МВД Германии выступила против введения верхнего предела по числу принимаемых страной беженцев из Украины
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила против введения верхнего предела по числу принимаемых страной беженцев из Украины и по объему выделяемых на эти цели бюджетных средств.
Об этом Нэнси Фезер заявила в интервью медиагруппе Funke.
"Мы переживаем ужасную войну посреди Европы. Восемь из десяти беженцев прибывают из Украины. Для человечности не может быть верхних пределов", - сказала она.
При этом она признала, что положение муниципалитетов сейчас очень тяжелое. Однако, по ее словам, она не может понять требования муниципалитетов о дополнительных деньгах от федерального правительства для размещения беженцев и мигрантов.
"Мне кажется странным, что уже говорят - в начале апреля этого года - что денег на этот год не хватает", - заявила она.
При этом, по словам Фезер, расходы на прием беженцев в текущем году увеличатся. Глава немецкого МВД также опровергла опасения о том, что более миллиона беженцев из Украины, находящихся на данный момент в Германии, обострят проблему дефицита жилья.
"Почти 70 процентов беженцев размещены в частных домах", - отметила она.
Проблема нехватки жилья существовала еще до нынешнего миграционного кризиса, и прием украинцев "совсем не влияет" на повышение цен на недвижимость в больших городах, сказала Фезер.
Напомним, Рада может освободить украинских беженцев от подачи декларации о доходах за границей.
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