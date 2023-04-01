На следующей неделе Верховная Рада планирует принять закон, которым освободит украинских беженцев от обязанности подавать декларацию о доходах, если они получали доходы за границей, которые не подлежат налогообложению в Украине.

Об этом "Стране" сообщил народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Такую норму заложат в законопроект 7632, принятый в первом чтении в сентябре прошлого года.

Ранее мы писали, что налогообложению не подлежит полученная украинскими беженцами помощь от стран ЕС. Однако налоговики заявляли, что ее все равно нужно декларировать в Украине.

"Страна" подробно рассказывала в отдельном материале о том, какие доходы и где нужно декларировать украинским беженцам.

Война в Украине продолжается уже 402-й день. Мы следим за новостями 1 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 401-го дня войны. РФ выпустила девять ракет по Харькову, обстреляла Запорожье и пригород с применением РСЗО. Сырский сообщил, что российские войска на некоторых участках в районе Бахмута "заметно нервничают". Премьер Венгрии Орбан заявил, что в ЕС "близки к обсуждению" отправки в Украину миротворческих войск. Лукашенко призвал к немедленному перемирию, пригрозив, что в противном случае все может окончиться ядерной войной.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует главные события минувшего дня.