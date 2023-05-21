В поселке Липники Львовской области муж убил свою жену, которая уже пять лет не ходит из-за болезни ног, и хотел убить себя.

Об этом рассказали "Стране" источники в правоохранительных органах.

"Резонансное убийство произошло вчера, 20 мая, в частном доме. 65-летний мужчина Василий П. облил бензином комнату, где находилась его 62-летняя жена Тереза. Она последние пять лет была лежачей из-за болезни ног. Дом загорелся, в результате чего женщина получила множественные ожоги тела, с которыми была доставлена в реанимацию, где скончалась. Муж погибшей также находился в данной комнате и получил ожоги грудной клетки и верхних конечностей. Он также доставлен в реанимацию, находится в тяжелом состоянии",- рассказывает источник.

В связи с происшествием открыто уголовное дело по двум статьям: о самоубийстве и умышленном убийстве.

Точный мотив мужчины пока неизвестен. Он в реанимации, и его не могут допросить. Но полицейские предполагают, что он хотел убить и себя, и супругу из-за тяжелых жизненных проблем: за лежачей женщиной нужен постоянный хороший уход, а сам он безработный и пожилой.

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