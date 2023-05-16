В Черниговской области банда убила семью из Киева, включая ребенка, когда они приехали покупать авто
В Черниговской области банда из трех человек убила семью из Киева и их четырехлетнего ребенка.
Об этом сообщает полиция.
По данным правоохранителей, 30-летний мужчина, его 28-летняя жена и четырехлетний сын отправились в Черниговскую область для покупки авто, после чего 14 мая связь с ними оборвалась.
В одном из сел в Корюковсковском районе Черниговской области обнаружили их сожженное авто, а в полукилометре - закопанные тела с признаками насильственной смерти.
Следователи установили, что авто они собирались купить у 22-летнего знакомого из Черниговской области.
Тот, зная, что они едут с крупной суммой денег, спланировал убийство и совершил на них вооруженное нападение. Злоумышленники расстреляли авто с семьей, а потом подожгли автомобиль, чтобы скрыть преступление. Тела погибших они закопали.
Задержан также подельник "продавца авто" и его девушка. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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