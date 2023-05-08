Полиция Киевской области задержала 43-летнего жителя региона, который пытался убить своих детей из-за того, что жена уехала за границу.

Об этом сообщил глава областной полиции Андрей Небытов.

Прибыв на место происшествия, полицейские увидели на кухне бездыханное тело 16-летней девочки и раненого хозяина дома, почувствовали резкий запах газа. 43-летний мужчина практически не дышал, впрочем благодаря быстрой реакции полицейских на критическую ситуацию, пришел в сознание. Сотрудники полиции обследовали дом и нашли 12-летнего испуганного мальчика, который скрывался в подвальном помещении.

Полицейские выяснили, что на фоне ревности к жене муж решил лишить жизни себя и детей. Вечером хозяин открыл газовые конфорки, сломал ручку входной двери, чтобы исключить выход несовершеннолетних из дома. Старшая дочь пыталась помешать трагедии и покинуть дом, но было уже поздно.

Отец начал избивать несовершеннолетнюю кулаками, а впоследствии нанес смертельное ножевое ранение. Сотрудники Обуховского управления полиции Киевщины задержали подозреваемого и доставили в больницу.

Следователи, по процессуальному руководству Обуховской окружной прокуратуры, по факту умышленного убийства [ч.1 ст.115ККУ] сообщили фигуранту о подозрении.

Также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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