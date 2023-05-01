Закарпатских пограничников подозревают в убийстве медведицы. 15 апреля к окрестностям села Домашин прибился медвежонок. Его передали на попечение специалистов реабилитационного центра.

Об этом сообщает издание Мукачево.нет.

В Ужанском нацпарке заявили, что ранее у медвежонка была мама-медведица, ее часто замечали с детьми недалеко от места службы пограничного наряда.

Позже в сети появилось фото убитой медведицы и людей в военной форме рядом с ней.

"В ходе выяснения обстоятельств инцидента, сопоставления фото- и видеоматериалов ... был сделан вывод, что речь идет об одном и том же медвежонке. В результате проведенной работы получена информация, которая дает основания считать, что медведица была уничтожена в результате незаконной охоты, организованной и осуществленной должностными лицами ГПС Украины", - говорится в заявлении нацпарка.

Пограничники заявляют, что никого не убивали, и нашли тело медведя, а не медведицы, умершего естественной смертью.

Полиция уже начала расследование.

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